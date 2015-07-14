重发-日本股市：早盘飙升至一周半高点，受希腊与债权人达成协议提振

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路透7月14日 - 日股周二早盘飙升至一周半高点，因之前希腊与其债权人达成了债务协议，从而提振了所有类股，同时日圆走软也支撑了整体人气。

日经指数 早盘涨1.6%至20,391.74点，盘中一度升至7月3日以来最高20,435.53点。

该指数突破25日移动均线，为一周以来首见。

分析师称，希腊危机减退，这让投资者的注意力转向美联储升息前景。美联储主席叶伦将于周三在众议院就经济形势发表证词陈述。

市场观察家还指出，投资者亦在寻找有关日本经济复苏的迹象。

出口类股走高，丰田汽车 上涨1.3%，本田汽车 上扬2.0%，Panasonic 升1.8%。

金融股也受到买需提振，野村控股 跳涨4.9%，大和证券集团 扬升3.3%，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 分别上涨1.8%和1.5%。

东证股价指数 上涨1.7%至1,641.15点，所有33个分类指数全部上扬。JPX-日经400指数 上涨1.8%至14,836.23点。（完）

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