重发-日本股市：早盘飙升至一周半高点，受希腊与债权人达成协议提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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路透7月14日 - 日股周二早盘飙升至一周半高点，因之前希腊与其债权人达成了债务协议，从而提振了所有类股，同时日圆走软也支撑了整体人气。
日经指数 早盘涨1.6%至20,391.74点，盘中一度升至7月3日以来最高20,435.53点。
该指数突破25日移动均线，为一周以来首见。
分析师称，希腊危机减退，这让投资者的注意力转向美联储升息前景。美联储主席叶伦将于周三在众议院就经济形势发表证词陈述。
市场观察家还指出，投资者亦在寻找有关日本经济复苏的迹象。
出口类股走高，丰田汽车 上涨1.3%，本田汽车 上扬2.0%，Panasonic 升1.8%。
金融股也受到买需提振，野村控股 跳涨4.9%，大和证券集团 扬升3.3%，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 分别上涨1.8%和1.5%。
东证股价指数 上涨1.7%至1,641.15点，所有33个分类指数全部上扬。JPX-日经400指数 上涨1.8%至14,836.23点。（完）
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全部现汇报价 (编译 汪红英/高琦 审校 艾茂林/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”