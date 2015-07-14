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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 17:34 BJT

香港数据：6月底止外汇基金境外资产减至29,058亿港元--金管局

路透香港7月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至6月底止外汇基金境外资产为29,058亿港元，按月减少313亿港元。

货币基础为14,242亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金对香港私营部门的债权总额为1,640亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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