新闻稿：中国6月末M2同比增11.8%，当月新增人民币贷款12,700亿元--央行

路透上海7月14日 - (以下为中国人民银行周四公布的2015年6月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长11.8%，狭义货币增长4.3%

6月末，广义货币(M2)余额133.34万亿元,同比增长11.8%，增速比上月末高1.0个百分点，比去年末低0.4个百分点；狭义货币(M1)余额35.61万亿元,同比增长4.3%，增速比上月末低0.4个百分点，比去年末高1.1个百分点；流通中货币(M0)余额5.86万亿元,同比增长2.9%。2015年上半年净回笼现金1655亿元。

二、上半年人民币贷款增加6.56万亿元，外币贷款增加405亿美元

6月末，本外币贷款余额94.43万亿元，同比增长12.5%。月末人民币贷款余额88.79万亿元，同比增长13.4%，增速分别比上月末和去年末低0.6个和0.3个百分点。上半年人民币贷款增加6.56万亿元，比去年同期多增5,371亿元。分部门看，住户部门贷款增加1.95万亿元，同比多增751亿元，其中，短期贷款增加6,171亿元，中长期贷款增加1.34万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.62万亿元，同比多增7,668亿元，其中，短期贷款增加1.24万亿元，中长期贷款增加2.33万亿元，票据融资增加8,692亿元;非银行业金融机构贷款减少445亿元。

6月末，外币贷款余额9,211亿美元，同比增长0.7%，上半年外币贷款增加405亿美元，同比少增745亿美元。

三、上半年人民币存款增加11.09万亿元，外币存款增加710亿美元

6月末，本外币存款余额136.0万亿元，同比增长10.6%。月末人民币存款余额131.83万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和去年末低0.2个和1.4个百分点。上半年人民币存款增加11.09万亿元，同比少增3756亿元，其中，住户存款增加3.08万亿元，非金融企业存款增加2.08万亿元，财政性存款增加5244亿元，非银行业金融机构存款增加4.16万亿元。

6月末，外币存款余额6,815亿美元，同比增长8.8%，上半年外币存款增加710亿美元，同比少增552亿美元。

四、6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率1.44%，质押式债券回购月加权平均利率1.41%

2015年上半年，银行间市场以拆借、现券和回购方式合计成交232.57万亿元，日均成交1.91万亿元，日均成交比去年同期增长79.4%。其中，同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长37.7%、88.0%和83.5%。

6月，同业拆借加权平均利率为1.44%，比上月高0.02个百分点，比去年同期低1.41个百分点；质押式回购加权平均利率为1.41%，比上月高0.11个百分点，比去年同期低1.48个百分点。

五、国家外汇储备余额3.69万亿美元

6月末，国家外汇储备余额为3.69万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.1136元人民币。

六、上半年跨境贸易人民币结算业务发生3.37万亿元，直接投资人民币结算业务发生6536亿元

2015年上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3万亿元、3,711亿元、1,670亿元、4,866亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。

注5：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构。

--以下为央行同时公布的2015年6月社会融资规模增量统计数据报告：

初步统计，2015年上半年社会融资规模增量为8.81万亿元，比去年同期少1.46万亿元。其中，上半年对实体经济发放的人民币贷款增加6.59万亿元，同比多增8,742亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加436亿元，同比少增3,251亿元；委托贷款增加5,324亿元，同比少增6,475亿元；信托贷款增加309亿元，同比少增4,292亿元；未贴现的银行承兑汇票增加300亿元，同比少增7,576亿元；企业债券净融资9,286亿元，同比少3,751亿元；非金融企业境内股票融资4,245亿元，同比多2,372亿元。2015年6月份社会融资规模增量为1.86万亿元，比上月多6,219亿元，比去年同期少376亿元。

从结构看，上半年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的74.8%，同比高19.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比0.5%，同比低3.1个百分点；委托贷款占比6.0%，同比低5.5个百分点；信托贷款占比0.4%，同比低4.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比0.3%，同比低7.4个百分点；企业债券占比10.5%，同比低2.2个百分点；非金融企业境内股票融资占比4.8%，同比高3.0个百分点。

注1：社会融资规模是指实体经济（境内非金融企业和住户，下同）从金融体系获得的资金。其中，增量指标是指一定时期内（每月、每季或每年）获得的资金额，存量指标是指一定时期末（月末、季末或年末）获得的资金余额。

注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项和境外贷款。

注4：2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。