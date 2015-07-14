澳新汇市：澳元因经济数据良好而走高，新西兰元处于守势

“澳洲央行密切关注企业的元气活力，这份报告证实信心在好转，”道明证券首席亚太宏观策略师Annette Beacher指出。

“再加上就业市场趋势改善及房价和信贷增长健康，澳洲央行下个月几乎不太可能降息，这暂为澳元/美元在0.74提供了支撑。”

但新西兰央行就不是这么回事了，外界普遍认为新西兰央行7月23日政策评估时将降息0.25个百分点至3%。

降息前景令新西兰元 处于守势，目前约报0.6685美元，距近来触及的五年低点0.6620不远。

“我们对于新西兰元看法仍偏空，本周目标0.6560美元，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Imre Speizer在报告中称。

新西兰元本周关键考验是该国通胀数据，及例行乳品标售结果，这两项都将于周四公布。(完)

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