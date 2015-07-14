澳新汇市：澳元因经济数据良好而走高，新西兰元处于守势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“澳洲央行密切关注企业的元气活力，这份报告证实信心在好转，”道明证券首席亚太宏观策略师Annette Beacher指出。
“再加上就业市场趋势改善及房价和信贷增长健康，澳洲央行下个月几乎不太可能降息，这暂为澳元/美元在0.74提供了支撑。”
但新西兰央行就不是这么回事了，外界普遍认为新西兰央行7月23日政策评估时将降息0.25个百分点至3%。
降息前景令新西兰元 处于守势，目前约报0.6685美元，距近来触及的五年低点0.6620不远。
“我们对于新西兰元看法仍偏空，本周目标0.6560美元，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Imre Speizer在报告中称。
新西兰元本周关键考验是该国通胀数据，及例行乳品标售结果，这两项都将于周四公布。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 徐文焰/张若琪 审校 龚芳/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”