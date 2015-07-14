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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 11:19 BJT

《全球汇市》美元在希腊达成协议后上涨，日圆避险魅力消退

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1002 1.1002 +0.00 -9.05 1.2097

美元/日圆 123.46 123.42 +0.03 +3.16 119.68

欧元/日圆 135.83 135.79 +0.03 -6.18 144.78

美元/瑞郎 0.9498 0.9502 -0.04 -4.46 0.9941

英镑/美元 1.5485 1.5486 -0.01 -0.57 1.5573

美元/加元 1.2737 1.2739 -0.02 +9.63 1.1618

澳元/美元 0.7427 0.7405 +0.30 -9.07 0.8168

新西兰元/美元 0.6681 0.6690 -0.13 -14.31 0.7797

澳元/日圆 91.690 91.390 +0.33 -6.20 97.750

新西兰元/日圆 82.480 82.570 -0.11 -11.61 93.310

英镑/日圆 191.18 191.13 +0.03 +2.58 186.38

澳元/新西兰元 1.1113 1.1057 +0.51 +6.15 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/艾茂林/刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/龚芳/李婷仪/张荻/许娜)

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