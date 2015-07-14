韩国金融市场：韩元在美联储主席听证会之前触及两年低点，韩股下跌

Jeon并称，韩元周二料在1,135-1,142之间交投。

韩股料将中止三天连涨的升势，因权重股三星电子和另一家半导体厂商SK海力士股价下跌，此前清华紫光集团已提议以230亿美元收购美国记忆体大厂美光 。