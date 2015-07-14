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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 11:29 BJT

韩国金融市场：韩元在美联储主席听证会之前触及两年低点，韩股下跌

Jeon并称，韩元周二料在1,135-1,142之间交投。

韩股料将中止三天连涨的升势，因权重股三星电子和另一家半导体厂商SK海力士股价下跌，此前清华紫光集团已提议以230亿美元收购美国记忆体大厂美光 。

韩股综合股价指数 小跌0.1%至2,058.77点。上涨与下跌家数比为1.85:1。

三星电子 下跌3.0%至1,227,000韩元。该股占大盘市值的12%。

SK海力士 下跌5.8%，此前一度挫跌6.8%至37,800韩元，为2014年4月17日以来最低。

三年期公债期货9月合约 微跌0.01点至109.03。

0233GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,138.0 1,130.6

日圆/韩元 9.2153/222 9.1980

韩国公债期货 * 109.03 109.04

韩国综合股价指数 2,058.77 2,061.52

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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法股CAC-40指数 (编译 郑茵/戴素萍 审校 张若琪/艾茂林)

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