美国数据：6月NFIB小企业信心指数降至逾一年低位，下半年前景蒙阴

路透华盛顿7月14日 - 美国小企业信心在6月降至逾一年低位，因预期企业获利将走弱，并且就业市场趋软，这可能令下半年经济增长前景降温。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，6月小型企业信心指数下跌4.2点，至94.1点，为2014年3月以来的最低水平。该指数在5月曾创下五个月高点。

“这并不是一个衰退的讯号，但也不是一个能支撑下半年经济增长乐观预期的讯息。全球发生的意外事件可以会使情况变得更糟...可能面对持续低增长的情景。”NFIB首席经济学家William Dunkelberg表示。

鉴于之前出炉的6月就业报告令人失望，汽车销售数据也显示放缓，这份利空的信心调查可能引发对经济增长在第二季末失去动能的担忧。美国经济第一季环比年率为下滑0.2%。

约620家小企业主参与了本次调查。10个分类指标中，有九个在6月下滑，一个持平未变。

小企业主的获利预期大幅降低，对营收的看法也进一步恶化。他们同样不看好资本与库存投资。

认为现在是扩张机会的小企业主数量下滑。

调查显示6月就业指标亦走软。报告正在或试图增加招聘、以及报告难以找到合适人手的受访企业比例下降。

聘请临时员工的企业数量上升。6月薪资增长指标亦下滑，计划在未来数月加薪的企业比例降至2013年10月以来最低。

调查还暗示，通胀压力将暂时保持温和。6月计划提高价格的小企业主比例仅微幅上升。