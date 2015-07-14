中国汇市：人民币早盘微跌交投清淡，汇率贬值预期多体现在衍生品

路透上海7月14日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微跌，中间价受国际美元反弹影响小幅下跌；交易员表示，本周即期波动进一步缩窄，市场交投异常清淡，反映央行继续维稳；人民币贬值预期主要体现在掉期、期权等衍生品上。

他们并表示，僵持汇率其实无法化解贬值预期，当然随着中国股市逐步企稳，纵然美元出现升值，汇市再现上周那样的恐慌状况可能性不大，做空人民币存多大动能，需要进一步观察。

“即期这边一点都没的做头了，掉期、期权这边稍微动了一下，即期没办法（做空），只能在衍生品上做一些，根深蒂固的还是有资金想空人民币。”一中资行交易员表示。

北京时间11:22，人民币兑美元即期报6.2088元，上日收报6.2084元。今日人民币兑美元中间价 为6.1165元，上日中间价为6.1133元。而人民币即期成交量 仅成交21亿美元，成交量较上周明显下降。境内一年期美元/人民币掉期升水 重返1,500点子上方。

中国央行周二公布数据显示，今年6月末外汇储备余额 为3.69万亿美元，二季度外储减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，美元升值的大背景下，非美货币贬值，美债下跌都是大概率的，资本也持续面临流出的压力，未来外储可能进一步收缩。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二走强，此前希腊终于与债权人达成债务协议，市场注意力随之重新转向美国与欧洲公债收益率之差上。

前期中国A股股灾是否会放缓人民币国际化进程各方说法不一。美银美林利率与汇率策略主管David Woo就认为，中国股市短短几周大跌25%，或打乱人民币纳入IMF特别提款权(SDR)的进程。中国政府正加大力度管控经济，并可能延伸至外汇市场，这与美国和IMF的自由化思路相反。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2660/6.271，上日尾盘为6.2635。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2147/6.2151元，上一交易日尾盘报6.2152元。