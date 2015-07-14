中国货币市场：主要回购利率小幅波动，公开市场单日净回笼无影响

路透北京7月14日 - 中国银行间资金市场周二早盘整体宽松趋势不改，主要回购利率 小幅波动，其中七天回购小幅低开后至2.50%下方交投，隔夜则略涨。央行公开市场逆回购减量操作致单日净回笼，但无碍市场充裕格局。

交易员并指出，隔夜资金需求较多但大行供给亦十分充裕，预计短期内流动性仍将保持平稳，主要回购利率维持窄幅震荡。

北京一银行交易员表示，“今天感觉市场还是比较宽松的，供需比较平衡。七天（回购）价格比昨天波动幅度小。”

随着中国股市恐慌情绪的消退，加之流动性比较稳定，中国央行周二公开市场逆回购规模缩至200亿元人民币，较6月末重启以来同期操作规模减少逾半，利率则未出预期继续持平。 由于今日逆回购到期规模为500亿元，据此计算，今日单日净回笼300亿元。

“（逆回购）对市场没什么影响，这个量太小了，大家都直接无视了。”一国有大行交易员说。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2226 1.2133 +0.93

七天 2.4871 2.5346 -4.75

14天 2.9454 2.9072 +3.82

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9200 0.4100 +51.00

七天 1.6300 0.6950 +93.50

14天 1.8400 1.3000 +54.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4100 1.4000 +1.00

七天 2.5500 2.5800 -3.00

14天 2.9700 2.9100 +6.00

Shibor

其中:隔夜 1.2380 1.2240 +1.40

七天 2.5560 2.5530 +0.30

三个月 3.1642 3.1709 -0.67