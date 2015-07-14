日韩经济指标预测--7月15日-7月22日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月13日当周 7月14日(二) 2300 韩国失业率 6月 -- 3.9% 7月15日(三) 0000 韩国出口 6月修正值 -- -1.8% 进口 -- -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差102 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,052 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,854 7月16日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.5% 7月17日(五) 暂无重要经济指标公布 7月20日当周 7月20日(一) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正14 7月21日(二) 暂无重要经济指标公布 7月22日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.5% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- +2.4% 进口(较上年同期) -- -8.7% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差2,160 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”