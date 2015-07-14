日本债市：公债价格下跌，希腊债务协议改善冒险意愿并推高日股

日债亦从美债走势得到指引，在希腊和欧元区领袖达成协议，有望让希腊续留欧元区后，隔夜美债收益率走扬。

随着希腊退出舞台中心，市场焦点重回美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始升息。

市场并等候美联储主席叶伦周三的国会证词，以及她是否会给出关于升息时间的暗示。

日股涨至一周半高位，因希腊有条件的债务协议及日圆大跌带来宽慰作用。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.5 0.005%

五年期公债 0.125% +1.5 0.110%

10年期公债 0.465% +2.5 0.440%

20年期公债 1.230% +2.0 1.210%

30年期公债 1.480% +2.0 1.460%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.93 -0.20 147.13

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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