版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 06:11 BJT

****澳新经济指标预测--7月15日-7月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值    
      
    7月13日当周
        
    7月15日(三)
    0030 澳洲消费者信心                               7月         --      -6.9%
    0130 澳洲新车销售                                 6月         --      -1.3%
    2235 新西兰制造业PMI                              6月         --       51.5
    2245 新西兰CPI(较前季)                         第二季        +0.6%    -0.3%
             (较上年同期)                                        +0.4%    +0.1%  
    
    7月16日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    7月20日当周
    
    7月20日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月21日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月22日(二)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第二季        --       +0.2%
                            (较上年同期)                          --       +1.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                            --       +0.6%
                              (较上年同期)                        --       +2.4%
               央行CPI截尾均值(较前季)                            --       +0.6%
                              (较上年同期)                        --       +2.3%
    2100 新西兰央行利率决定                            --         --       3.25%    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐