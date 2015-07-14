《汇市简讯》欧洲盘初：市场焦点渐离希腊债务危机发展

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元微跌0.06%，美元/日圆跌0.13%，澳元/美元上涨0.27%，美元/坡元升0.26%
* 日股日经指数上涨1.33%，中国沪综指跌1.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微跌0.08%，美债收益率2.4319%，布兰特原油跌1%
* 与债权人达成协议后，希腊总理齐普拉斯要面对国内的反对声浪
* 消息人士称核协议草案将要求伊朗让联合国检查员进入所有地点
* 中国央行：供需双升助推M2增速企稳，未来更注重预调微调 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。