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市场报道 | 2015年 7月 14日 星期二 13:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场焦点渐离希腊债务危机发展

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* 欧元/美元微跌0.06%，美元/日圆跌0.13%，澳元/美元上涨0.27%，美元/坡元升0.26%

* 日股日经指数上涨1.33%，中国沪综指跌1.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微跌0.08%，美债收益率2.4319%，布兰特原油跌1%

* 与债权人达成协议后，希腊总理齐普拉斯要面对国内的反对声浪

* 消息人士称核协议草案将要求伊朗让联合国检查员进入所有地点

* 中国央行：供需双升助推M2增速企稳，未来更注重预调微调 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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