台湾股市：随亚股微幅收高，追价审慎难扭转弱势格局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月14日 - 台湾股市周二微幅收高。分析师表示，随亚洲股市反映希腊债务达成协议的利多，不过投资人追价心态审慎，使得指数开高后涨幅收敛，终场以日低点作收。
大盘加权股价指数 收高0.09%报9,041.76点。今日成交初值 999.11亿台币，上交易日修正后为1,040.63亿。
“指数未站上五日均线，盘面维持弱势反弹。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他表示，目前台股无论短中长期均线都呈现下弯格局，相较于国际股市偏弱势。明日7月台指期货 将进行结算，但从外资留仓空单量有限来看，大幅压低结算的机率不高。
简伯仪认为，短线台股区间应该不脱在9,000-9,200间整理。
亚洲股市周二上扬，因寄望希腊附带条件的救助协议将结束该国债务危机，不过谨慎情绪限制涨势。
本地时间13:53，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.04%；大陆上证综合指数 则是跌1.14%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”