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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 14:11 BJT

台湾股市：随亚股微幅收高，追价审慎难扭转弱势格局

路透台北7月14日 - 台湾股市周二微幅收高。分析师表示，随亚洲股市反映希腊债务达成协议的利多，不过投资人追价心态审慎，使得指数开高后涨幅收敛，终场以日低点作收。

大盘加权股价指数 收高0.09%报9,041.76点。今日成交初值 999.11亿台币，上交易日修正后为1,040.63亿。

“指数未站上五日均线，盘面维持弱势反弹。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，目前台股无论短中长期均线都呈现下弯格局，相较于国际股市偏弱势。明日7月台指期货 将进行结算，但从外资留仓空单量有限来看，大幅压低结算的机率不高。

简伯仪认为，短线台股区间应该不脱在9,000-9,200间整理。

亚洲股市周二上扬，因寄望希腊附带条件的救助协议将结束该国债务危机，不过谨慎情绪限制涨势。

本地时间13:53，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.04%；大陆上证综合指数 则是跌1.14%。(完)

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