台湾股市：随亚股微幅收高，追价审慎难扭转弱势格局

路透台北7月14日 - 台湾股市周二微幅收高。分析师表示，随亚洲股市反映希腊债务达成协议的利多，不过投资人追价心态审慎，使得指数开高后涨幅收敛，终场以日低点作收。

他表示，目前台股无论短中长期均线都呈现下弯格局，相较于国际股市偏弱势。明日7月台指期货 将进行结算，但从外资留仓空单量有限来看，大幅压低结算的机率不高。