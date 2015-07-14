全球金市：金价扩大上日跌幅，市场焦点转向叶伦国会证词

“今年可能只会有一次升息，而且可能是在9月份，若果真如此，金价有可能会跌至每盎司1,080美元。”

0612GMT，现货金 跌0.3%，至每盎司1,154.08美元。周一一度下跌1.1%。

叶伦上周五表示，美联储预计会在今年稍晚某个时点进行近10年来的首次升息，但同时对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。

在市场预期美国将升息时，投资者往往会规避黄金等非孳息资产。

金价目前距离上周所及四个月低位1,146.75美元不远，尽管近期有中国股市大跌及希腊债务危机持续等风险因素，其避险吸引力并未发挥作用。

辉立期货分析师Howie Lee在一份报告中称，预期金价阻力位在1,165美元。

希腊方面，在紧急峰会上，以德国为首的国际贷款人经过彻夜谈判，迫使齐普拉斯同意放弃结束财政紧缩的承诺。

而对于作为第一黄金消费大国的中国，第二季经济成长料出现全球金融危机以来最弱表现，路透对52位经济学家的调查显示，第二季中国国内生产总值(GDP)按年成长6.9%。官方数据定于周三公布。

美国8月期金 跌0.1%，至每盎司1,153.90美元。现货银 下滑0.9%，至每盎司15.36美元，现货铂金 跌0.2%，至每盎司1,029.49美元，现货钯 跌0.4%，至654.22美元。(完)

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