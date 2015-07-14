全球金市：金价扩大上日跌幅，市场焦点转向叶伦国会证词

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“今年可能只会有一次升息，而且可能是在9月份，若果真如此，金价有可能会跌至每盎司1,080美元。”
0612GMT，现货金 跌0.3%，至每盎司1,154.08美元。周一一度下跌1.1%。
叶伦上周五表示，美联储预计会在今年稍晚某个时点进行近10年来的首次升息，但同时对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。
在市场预期美国将升息时，投资者往往会规避黄金等非孳息资产。
金价目前距离上周所及四个月低位1,146.75美元不远，尽管近期有中国股市大跌及希腊债务危机持续等风险因素，其避险吸引力并未发挥作用。
辉立期货分析师Howie Lee在一份报告中称，预期金价阻力位在1,165美元。
希腊方面，在紧急峰会上，以德国为首的国际贷款人经过彻夜谈判，迫使齐普拉斯同意放弃结束财政紧缩的承诺。
而对于作为第一黄金消费大国的中国，第二季经济成长料出现全球金融危机以来最弱表现，路透对52位经济学家的调查显示，第二季中国国内生产总值(GDP)按年成长6.9%。官方数据定于周三公布。
美国8月期金 跌0.1%，至每盎司1,153.90美元。现货银 下滑0.9%，至每盎司15.36美元，现货铂金 跌0.2%，至每盎司1,029.49美元，现货钯 跌0.4%，至654.22美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 白云/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”