国际油市：油价走跌，受伊朗与六大国达成核计划协议拖累

“制裁削弱了伊朗的石油生产，使该国石油出口减半，并严重抑制了新开发项目。制裁可能被解除令市场大为兴奋...因外贸和投资将大大提高伊朗的效率，并降低生产成本，”伦敦专攻制裁方面的律师Sarosh Zaiwalla说。

但分析师表示，在制裁放松后，伊朗还需要好几个月的时间，才能全面提高石油出口能力。但即便最初只是小幅增加，也可能足以进一步压低国际油价，因市场当前的石油日产量已高出需求250万桶。

**亚洲增长放缓**

与此同时，一些亚洲经济体的前景变得更为黯淡，这可能会削弱石油需求。

中国第二季度经济增幅料将创下自2008/2009年全球金融危机以来的最低水平，再加上股市暴跌，中国政府将面临更大压力，必须采取更多措施，尽管之前的一系列刺激措施至今未取得太大成效。

“对中国经济硬着陆的担忧再度上升，”Energy Aspects表示，并称其预计中国日均石油需求增幅为30万桶。

新加坡第二季经济意外萎缩，因全球需求不振打击该国制造业。 (完)

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