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债券 | 2015年 7月 14日 星期二 14:48 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空头正开始击退买气

0631GMT
    
    * 欧元/美元欧洲开盘后从1.1000区域快速下跌至1.0966
    * 投机客再度坚定站在空方，希望能逢高抛售
    * 但由于欧元涨势乏力，导致空单开始打击1.10-1.0966处买盘
    * 传言停损单在1.0940，0900GMT公布的德国ZEW经济景气判断指数料
疲软，预估从上月的31.5降至29
    * 利差全面扩大。两年期美债/德债收益率(殖利率)利差达90个基点
，逼近趋势高点94个基点
    * 预料美国将公布强劲零售销售数据，料较前月成长0.4%(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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