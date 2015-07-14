《汇市简讯》欧元/美元空头正开始击退买气

0631GMT * 欧元/美元欧洲开盘后从1.1000区域快速下跌至1.0966 * 投机客再度坚定站在空方，希望能逢高抛售 * 但由于欧元涨势乏力，导致空单开始打击1.10-1.0966处买盘 * 传言停损单在1.0940，0900GMT公布的德国ZEW经济景气判断指数料 疲软，预估从上月的31.5降至29 * 利差全面扩大。两年期美债/德债收益率(殖利率)利差达90个基点 ，逼近趋势高点94个基点 * 预料美国将公布强劲零售销售数据，料较前月成长0.4%(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)