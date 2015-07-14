路透基点：中化香港完成5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化香港(集团)有限公司已完成5亿美元三年期子弹式定期贷款，共有28家银行参与贷款，协议预计将在7月底或8月初签约。

四家牵头行兼簿记行中，三菱东京日联银行承贷5,200万美元，澳新银行和渣打各承贷5,000万美元，汇丰承贷4,800万美元。

另有20家银行作为联合牵头行，各承贷1,400万美元。包括：中国农业银行香港分行、西班牙对外银行(BBVA)、美银美林、中国交通银行香港分行、中国建设银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行(CBA)、First Gulf Bank、恒生银行、工银亚洲、瑞穗银行、南洋商业银行、阿布扎比银行、华侨银行、丰业银行、上海浦东发展银行、法国兴业银行亚洲分行、三井住友银行、大华银行和西太平洋银行。

贷款主办行为满地可银行(Bank of Montreal)、德国商业银行、Credit Industriel et Commercial和意大利联合圣保罗银行，各承贷500万美元。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码105个基点，支付115个基点最高综合收益。

中化股份出具了同意协助书，所筹资金将用于再融资及企业融资用途。