路透基点：中化香港完成5亿美元三年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化香港(集团)有限公司已完成5亿美元三年期子弹式定期贷款，共有28家银行参与贷款，协议预计将在7月底或8月初签约。
四家牵头行兼簿记行中，三菱东京日联银行承贷5,200万美元，澳新银行和渣打各承贷5,000万美元，汇丰承贷4,800万美元。
另有20家银行作为联合牵头行，各承贷1,400万美元。包括：中国农业银行香港分行、西班牙对外银行(BBVA)、美银美林、中国交通银行香港分行、中国建设银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行(CBA)、First Gulf Bank、恒生银行、工银亚洲、瑞穗银行、南洋商业银行、阿布扎比银行、华侨银行、丰业银行、上海浦东发展银行、法国兴业银行亚洲分行、三井住友银行、大华银行和西太平洋银行。
贷款主办行为满地可银行(Bank of Montreal)、德国商业银行、Credit Industriel et Commercial和意大利联合圣保罗银行，各承贷500万美元。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码105个基点，支付115个基点最高综合收益。
中化股份出具了同意协助书，所筹资金将用于再融资及企业融资用途。
中化香港是中国国有油气公司--中化集团公司的国际业务分支。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”