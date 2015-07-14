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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 15:17 BJT

路透基点：越秀地产将三年期子弹式贷款规模增至1.06亿美元--TRLPC

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，越秀地产股份有限公司已将三年期子弹式贷款规模由最初的8,000万美元增至1.06亿美元。

共有七家银行周一签约该贷款案。牵头行兼簿记行台北富邦商业银行承贷1,600万美元。

其它牵头行包括东亚银行国际金融业务分行(OBU)(承贷2,500万美元)、富邦银行(香港)(承贷2,000万美元)、大丰银行(承贷2,000万美元)和台湾银行OBU(承贷1,500万美元)。

另外，华南商业银行OBU和合作金库银行OBU各提供500万美元。

贷款最高综合收益270个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点，费用为90个基点。

借款方为越秀集团旗下一家子公司。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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