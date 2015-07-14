路透基点：越秀地产将三年期子弹式贷款规模增至1.06亿美元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，越秀地产股份有限公司已将三年期子弹式贷款规模由最初的8,000万美元增至1.06亿美元。
共有七家银行周一签约该贷款案。牵头行兼簿记行台北富邦商业银行承贷1,600万美元。
其它牵头行包括东亚银行国际金融业务分行(OBU)(承贷2,500万美元)、富邦银行(香港)(承贷2,000万美元)、大丰银行(承贷2,000万美元)和台湾银行OBU(承贷1,500万美元)。
另外，华南商业银行OBU和合作金库银行OBU各提供500万美元。
贷款最高综合收益270个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点，费用为90个基点。
借款方为越秀集团旗下一家子公司。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”