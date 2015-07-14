《中国企业债发行日程表》--7月14日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 长沙轨道 30 10 7/13簿记建档 *5.40% AA+ 7/14-7/15 华泰联合证券 交通集团 (第3-6年分别偿还10%本金，第7-10年分别偿还15%本金) 中银国际证券
西南证券/财富证券 ========================================================================================= 陕西东岭 10 7 7/13簿记建档 *8.00% AA- *7/14-7/16 长城证券 工贸集团 (第3-7年分别偿还20%本金，宝鸡市投资集团担保) ========================================================================================= 喀什城建 7 7 -- -- AA 7/20-7/22 广州证券 投资集团 (第3-7年分别偿还20%本金/喀什深喀投资发展提供担保) ========================================================================================= 江苏锡山经济 8 7 7/17簿记建档 -- AA 7/20-7/24 华泰联合证券 开发区开发总公司 (第3-7年分别偿还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”