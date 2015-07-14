台湾汇市：台币收贬至逾一个月低位，因预期美国升息及韩元疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 韩元贬至两年低位，台币跟贬收创逾一个月新低
* 美国升息预期再起，投资人于期、现货做多美元
* 明日实质交易区间估在31.000-31.100
路透台北7月14日 - 台币兑美元 周二收贬至逾一个月低位。汇银人士表示，受国际美元走强，韩元兑美元 触及两年低点拖累，台币实质价位贬破31.00价位；不过出口商也趁机抛汇令成交量扩大。
交易员指出，希腊债务危机议题暂止，市场关注焦点转向美国何时升息，这让国际美元转强。今日外商银行美元买需不少，投资人并在海外无本金交割远期外汇(NDF)做多美元，令一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价。
“亚币都不太好，韩元这样贬，造成央行很大压力。”一位外商银行交易主管说。
另一本地银行交易主管也提及，近期工商团体呼吁台币贬值救出口的声浪又起，央行有可能趁亚币贬值趋势适度让台币跟进。
银行主管表示，近日国际股市跌多于涨，台股表现更为疲弱，外资在现货卖多买少，7月以来也是偏向汇出。少了外资的汇入挹注，再加上现金股利发放的汇出需求，似乎看不到支撑台币升值的理由。
外商银行交易主管预期，为与出口对手韩国维持相对竞争力，台湾央行不排除硬拉美元的可能，实质价位将先测试31.15，回到31.20也不为过。
台币兑美元今日收贬1.02角报31.302，持平6月9日的收盘前低。
今日台币实质交易区间在31.010-31.054，上日交易区间在30.960-31.003。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在31.000-31.100。
坡元周二触及五周低位，因新加坡第二季经济意外萎缩，使得新加坡金管局进一步宽松货币政策的预期再起。韩元 则触及两年低点，领跌新兴亚币，因投资人将目光焦点从希腊转回美国何时开始升息的臆测。
台湾股市周二微幅收高，随亚洲股市反映希腊债务达成协议的利多。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超1.44亿台币，连续八个交易日卖超共计465.91亿台币。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.054/31.074，上日收在31.050。
本周余日国际重要经济数据和事件有：
7/14(二)：英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表演讲(1700)。欧元区5月工业生产；美国6月进出口物价、6月零售销售；英国6月CPI和PPI。
7/15(三)：中国二季度/上半年国内生产总值；日本央行宣布利率决议；美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述；美联储发布经济状况褐皮书；加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告，央行总裁召开记者会；美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景发表讲话；美国旧金山联储总裁威廉姆斯讲话；美国6月工业生产；美国7月纽约联储制造业指数、6月最终需求PPI。
7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑商协会(NAHB)7月房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数；
7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费者信心指数初值； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.302 31.200 31.005-31.302 31.260 9.23 7.12
元太外汇经纪公司 31.300 31.205 31.010-31.300 31.260 4.28 3.93
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.070/-0.050 -0.095/-0.075 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”