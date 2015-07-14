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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 15:45 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.4%，涨幅受日圆强劲影响缩窄

东京工业品交易所(TOCOM)-12月期胶 <0#2JRU:>收高2.8日圆，报每公斤208.6日圆。

路透调查显示，中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至6.9%，创2009年一季度以来最低增速 。加上近期股市暴跌，中国当局出台更多刺激措施的压力加大。

上海期交所，1月橡胶合约周二成为新的主力合约。之前的主力合约9月合约 下跌10元人民币，收报每吨12,120元。

新加坡SICOM近月8月合约 最新报每公斤142.2美分，下滑2.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/王兴亚；审校 白云/高琦)

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