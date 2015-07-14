金属期市：伦铜下跌，受希腊救助协议相关担忧拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场人士仍在消化上周中国股市暴跌的影响，但在中国公布6月银行贷款大幅增长后，市场情绪稍有缓解。
渣打银行驻上海的分析师Judy Zhu表示，股市暴跌导致流动资金撤出金属行业，这可能令买盘进一步减少，从而对铜价继续构成沉重压力。
0708GMT， LME三个月期铜 跌0.7%至每吨5,533美元，上日为小幅下跌。铜价在上周一度大跌至六年低点每吨5,240美元。
上海期交所主力期铜 收盘涨0.3%至每吨40,280元人民币(6,489美元)。
LME期镍 大跌2.6%，昨日为上涨4.2%，因投资者纷纷进行空头回补。
中国第二季经济成长预估料放缓至全球金融危机以来最弱水平，加上近期的股市重挫，令当局推出更多举措的压力倍增，尽管到目前为止一连串刺激举措的成效有限。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”