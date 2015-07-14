金属期市：伦铜下跌，受希腊救助协议相关担忧拖累

市场人士仍在消化上周中国股市暴跌的影响，但在中国公布6月银行贷款大幅增长后，市场情绪稍有缓解。

渣打银行驻上海的分析师Judy Zhu表示，股市暴跌导致流动资金撤出金属行业，这可能令买盘进一步减少，从而对铜价继续构成沉重压力。

0708GMT， LME三个月期铜 跌0.7%至每吨5,533美元，上日为小幅下跌。铜价在上周一度大跌至六年低点每吨5,240美元。

上海期交所主力期铜 收盘涨0.3%至每吨40,280元人民币(6,489美元)。

LME期镍 大跌2.6%，昨日为上涨4.2%，因投资者纷纷进行空头回补。

中国第二季经济成长预估料放缓至全球金融危机以来最弱水平，加上近期的股市重挫，令当局推出更多举措的压力倍增，尽管到目前为止一连串刺激举措的成效有限。 (完)

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