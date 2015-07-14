中国新债：重庆定向发行142.71亿元专项地方债，利率较下限均上浮15%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月14日 - 中国重庆市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额为142.71亿元人民币的地方债券，均为置换专项地方债，期限三、五、七和10年。
公告显示，三年、五年、七年和10年利率分别为3.25%、3.60%、3.97%和3.98%，较同期限国债到期收益率五日均值(即投标区间下限)上浮幅度均为15%。三、五、七和10年期的发行规模依次为28.62亿元、42.86亿元、42.74亿元和28.49亿元。
此前已有多地公布定向发行地方债情况，除河北省持平或贴近下限外，其余定向地方债利率较下限上浮幅度在15%-19%之间。
财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”