中国新债：重庆定向发行142.71亿元专项地方债，利率较下限均上浮15%

路透上海7月14日 - 中国重庆市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额为142.71亿元人民币的地方债券，均为置换专项地方债，期限三、五、七和10年。

公告显示，三年、五年、七年和10年利率分别为3.25%、3.60%、3.97%和3.98%，较同期限国债到期收益率五日均值(即投标区间下限)上浮幅度均为15%。三、五、七和10年期的发行规模依次为28.62亿元、42.86亿元、42.74亿元和28.49亿元。