路透基点：三家中资银行完成渝商投资集团21.3亿元并购融资案--TRLPC

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家中资银行在5月底完成了重庆渝商投资集团股份有限公司(渝商投资)21.3亿元人民币(3.43亿美元)的馏年期并购融资案。

牵头行兼簿记行中国工商银行重庆分行和中国进出口银行重庆分行各承贷10.5亿元及5.9亿元人民币。中国工商银行为额度代理行。

消息人士称，中国农业银行重庆分行作为一般参贷行承贷4.9亿元人民币。

所筹资金将用于支持渝商投资集团(香港)有限公司对香港混合金属再生商齐合天地集团有限公司44亿港元(5.68亿美元)的并购交易。渝商香港为借款人重庆渝商投资集团的子公司。

今年3月底，齐合天地同意以每股9.01港元向渝商香港配售4.569亿股新股。交易于6月初完成，双方称，渝商香港已成功收购占齐合天地已发行股本30%左右的股份。渝商香港为齐合天地最大的股东，交易完成后持股32.62%。