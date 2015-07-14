台湾债市：10年公债殖利率收跌，短多买盘进场当冲交易带动交投偏多

* 10年公债殖利率收跌中止连两日升势

* 短多买盘进场当冲交易带动交投偏多

* 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.50%

路透台北7月14日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周二收跌，中止连两日升势。交易员表示，104/5略见短多买盘在逼近1.50%的区间高位进场，带动其一度靠向1.48%，暂跟美债脱钩；目前台债料暂难脱区间盘整格局，后续关注美联储主席叶伦半年度证词陈述。

他们并指出，尽管美国指标10年公债殖利率上日收高升破2.4%，但台湾10年期主流券104/5却因大型金融机构买盘进场当冲交易，吸引其他短多买盘跟进，令该券殖利率区间偏跌，跟美国指标10年公债走势背道而驰。

〞(104/5殖利率)都等不到1.50%，就先进场了。〞一位大型金融机构台债交易员说。

另位大型民营银行交易员也称，近期台债殖利率较难跟美债齐扬，原因包括台湾经济基本面表现不如预期，跟美国数据中性偏强的表现大异其趣；且台湾资金稳中偏松，只要主流券殖利率稍扬，随即吸引银行间买盘进场操作，使104/5殖利率维持区间来回操作态势。

此外，台湾央行周二午间表示，财政部委托标售的两年期公债104/10 得标利率为0.65%，略高于市场预估的0.62-0.64%区间，发行金额为300亿台币。

美国公债收益率周一上涨，此前希腊同欧元区领导人达成协议，可能能令希腊留在欧元区，且有一大规模公司债交易令市场承压。指标10年期美国公债 价格跌10/32，收益率报2.43%，周一希腊与债权人达成交易消息发布前报2.38%。

交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.50%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.00%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9R -0.40 0.9950% 0.9900-0.9980% 5.00 10 104/5 -1.18 1.4850% 1.4820-1.4970% 157.00

至于台湾股市 周二微幅收高。分析师表示，随亚洲股市反映希腊债务达成协议的利多，不过投资人追价心态审慎，使得指数开高后涨幅收敛，终场以日低点作收。

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

7/15(三)：美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述；美联储发布经济状况褐皮书；加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告，央行总裁召开记者会；美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景发表讲话；美国旧金山联储总裁威廉姆斯讲话；美国6月工业生产；美国7月纽约联储制造业指数、6月最终需求PPI。

7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑商协会(NAHB)7月房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数；

7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费者信心指数初值；

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.4850

5 104/9R 0.9950

3 104/1 没有成交