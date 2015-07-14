《全球汇市》欧元/美元持于1.10下方，投资者焦点转回欧美利差

“如果叶伦在证词陈述中基调强硬，那么美元应相对轻松地突破124日圆，”IG Securities驻东京市场分析师Junichi Ishikawa称。

“但突破125日圆就是另外一回事了。以往在美元接近125日圆时，日本当局曾发表过言论，”他补充称，另一个值得关注的因素是中国股市的波动情况。