《全球汇市》欧元/美元持于1.10下方，投资者焦点转回欧美利差

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“如果叶伦在证词陈述中基调强硬，那么美元应相对轻松地突破124日圆，”IG Securities驻东京市场分析师Junichi Ishikawa称。
“但突破125日圆就是另外一回事了。以往在美元接近125日圆时，日本当局曾发表过言论，”他补充称，另一个值得关注的因素是中国股市的波动情况。
由于油价下跌，加元兑美元跌至1.2800加元，为3月中旬以来最低位，挪威克朗兑美元亦走跌 。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1000 1.1002 -0.02 -9.07 1.2097
美元/日圆 123.37 123.42 -0.04 +3.08 119.68
欧元/日圆 135.71 135.75 -0.03 -6.26 144.77
美元/瑞郎 0.9468 0.9502 -0.36 -4.76 0.9941
英镑/美元 1.5453 1.5486 -0.21 -0.77 1.5573
美元/加元 1.2787 1.2739 +0.38 +10.06 1.1618
澳元/美元 0.7424 0.7405 +0.26 -9.11 0.8168
新西兰元/美元 0.6682 0.6690 -0.12 -14.30 0.7797
欧元/瑞郎 1.0417 1.0451 -0.33 -13.38 1.2026
欧元/英镑 0.7117 0.7107 +0.14 -8.23 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3979 9.3422 +0.60 -0.75 9.4688
美元/挪威克朗 8.1072 8.0843 +0.28 +8.50 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/汪红英/刘秀红/白云; 审校 张明钧/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”