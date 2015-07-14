《路透晚报》--7月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：连涨第三日并创一周半最高收位，受希腊达成协议鼓舞

日本股市周二上扬，与全球其他地区多数股市走势一致，此前希腊与欧元区债权人达成协议将展开救助磋商，消除了欧元区即刻分裂的风险。日经指数连涨第三个交易日，收高1.5%至20,385.33点，为一周半最高收盘水准。东证股价指数上涨1.6%至1,638.71点。

--中国股市：沪综指收挫逾1%结束三连涨，蓝筹股和成长股分化特征明显

中国股市沪综指收挫逾1%结束连三日反弹，蓝筹股和成长股板块分化特征明显。分析师称，4,000点附近是此前密集成交区域套牢盘众多，加之短线抄底盘获利回吐严重，均对大盘形成拖累。随着复牌公司数量逐渐增加，供应面改善，降杠杆趋势渐稳，预计大盘短线将震荡整理夯实底部。

沪综指收报3,924.487点，跌45.901点或1.16%。上证A股今日成交8,248亿元人民币，上日为7,779亿元。上证180金融指数收挫3%，创业板指数则收涨1.60%。沪深300指数收报4,112.15点，跌2.37%。

--香港股市：结束三连涨收低，中国股市下跌盖过希腊协议的正面影响

香港股市收低，结束三日连涨之势。许多投资人审慎关注中国内地主要股指下跌，而无视希腊与债权人达成协议后海外市场的涨势。恒生指数跌0.4%，收报25,120.91点，国企指数跌1.4%，报11,836.17点。

--汇市：欧元/美元持于1.10下方，投资者焦点转回欧美利差

欧元兑美元跌向六周低点，持于1.10下方，因投资者注意力远离希腊，重新转向美国与欧元区货币政策差异上面。伊朗与六大国已经达成历史性核协议，通过放松对伊朗的制裁，换取对该国核计划的遏制。油价随之下跌，带动加元兑美元触及四个月低位。

--欧元债市：德债收益率下跌，市场担忧希腊获得援助面临的障碍

德国公债收益率下跌，因市场仍然担忧希腊获得欧元区援助所面临的障碍。投资者担心，齐普拉斯可能很难赢得推进立法所需的支持，而且即便他做到了，投资者也怀疑他能否坚持将为期三年的计划实施到底。10年期德债收益率下跌3个基点至0.83%。意大利和西班牙10年期公债收益率均上涨1个基点至2.13%。葡萄牙10年期公债收益率上升2个基点至2.81%。

--国际油市：油价走跌，受伊朗与六大国达成核协议的拖累

油价下挫，因伊朗与六大国达成核计划协议，可能使伊朗受到的制裁解除，并逐渐增加石油出口，而亚洲经济目前却出现更多疲弱迹象。分析师表示，在制裁放松后，伊朗还需要好几个月的时间，才能全面提高石油出口能力。但即便最初只是小幅增加，也可能足以进一步压低国际油价，因市场当前的石油日产量已高出需求250万桶。

0826GMT，近月布兰特原油期货下挫约1.8%，或1.05美元，至每桶56.80美元；美国原油期货下跌0.96美元，报每桶51.24美元。

--全球金市：金价扩大上日跌幅，市场焦点转向叶伦国会证词

黄金扩大上日跌幅，因市场预期美联储年内升息，提振美元上涨。美联储主席叶伦周三和周四将向国会发表证词陈述，届时可能提供更多有关升息的线索，使全球的关注点由希腊转向美联储。0827GMT，现货金跌0.3%，至每盎司1,154美元附近。

--金属期市：伦铜下跌，受希腊救助协议相关担忧拖累

伦敦期铜价格下跌，而美元走强，受围绕希腊议会是否接受债务协议条款的担忧影响。0830GMT， LME三个月期铜跌约1%至每吨5,533美元，上日为小幅下跌。铜价在上周一度大跌至六年低点每吨5,240美元。上海期交所主力期铜收涨0.3%至每吨40,280元人民币(6,489美元)。