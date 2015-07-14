中东情势：IAEA与伊朗签定路线图，年底前解决核问题

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透维也纳7月14日 - 国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥周二表示，已于当日与伊朗签署路线图，目标是在今年年底前解决该机构针对伊朗核计划的所有问题。
天野之弥表示，未来进入伊朗的Parchin军事基地将会是另一项“安排”的一部分；先前IAEA曾多次寻求进入Parchin军事基地。
他补充称，“到2015年12月15日之前，署长将就所有过去与现在遗留问题提供最终评估。(完) (编译 张明钧; 审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”