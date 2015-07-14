中东情势：IAEA与伊朗签定路线图，年底前解决核问题

路透维也纳7月14日 - 国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥周二表示，已于当日与伊朗签署路线图，目标是在今年年底前解决该机构针对伊朗核计划的所有问题。

天野之弥表示，未来进入伊朗的Parchin军事基地将会是另一项“安排”的一部分；先前IAEA曾多次寻求进入Parchin军事基地。