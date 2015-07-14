路透7月14日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：继昨日下跌，连续第二次试探55日移动均线区间失败后，我们的主要假定情形--恢复基本空头走势的可能性加大。然而为消除另一种波型(上探1.17-1.20美元看涨三角(多头三角旗形)，然后恢复更长期熊市走势)的存在，必须跌破1.0916美元(而且最好还跌破1.0819)。所以应密切监控当前价位与1.0916美元之间的价格动向(因为从此处转为上涨，仍有可能出现看涨三角型走势，但这并不是我们的主要假定情形。

欧元/日圆：上周五的看涨烛图形态至少已由昨日偏空价格走势部分中和。昨日在接近138.00日圆阻力位时，立即强力回弹，出现长上影线。此表现及位于上周箱型区间上缘时尤为突出的走势，可能是相当看跌的信号。今日我们预计在135.75–136.22日圆间小幅整固，然后继续下行。

美元指数： 事实上，上周二美元重返一目均衡云上方(为2014年5月以来首次实现上行突破)，即意味着过去数月的修正即将结束。此后我们对云区低端进行了测试，昨日再度回归并收在其上方。下一步应该是突破上周高点97.24，上看97.78阻力位。长期而言，非常有可能试探我们屡试未破的1985年《广场协定》(Plaza Accord)时的趋势线水平。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1031 1.1002 +0.26 -8.81 1.2097

美元/日圆 123.41 123.42 -0.01 +3.12 119.68

欧元/日圆 136.13 135.75 +0.28 -5.97 144.77

美元/瑞郎 0.9434 0.9502 -0.72 -5.10 0.9941

英镑/美元 1.5469 1.5486 -0.11 -0.67 1.5573

美元/加元 1.2792 1.2739 +0.42 +10.11 1.1618

澳元/美元 0.7422 0.7405 +0.23 -9.13 0.8168

新西兰元/美元 0.6686 0.6690 -0.06 -14.25 0.7797

欧元/瑞郎 1.0405 1.0451 -0.44 -13.48 1.2026

欧元/英镑 0.7127 0.7107 +0.28 -8.10 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3959 9.3422 +0.57 -0.77 9.4688

美元/挪威克朗 8.1224 8.0843 +0.47 +8.70 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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