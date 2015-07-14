台湾证券：明年起将放宽证券业务借贷款项融通标的及担保品范围--金管会

路透台北7月14日 - 台湾金管会周二表示，将修正相关法令，以放宽证券商办理证券业务借贷款项融通标的及担保品范围，并扩大证券商办理有价证券借贷业务的券源，修正条文预计自明年起施行，自有资本较多的大型券商可望受惠。

金管会新闻稿并指出，将开放台湾证券投资信托或期货信托基金、公开申购或竞价拍卖认购股票、登录柜台买卖黄金现货皆可为证券业务借贷款项的融通范围。

至于担保品范围，金管会也同步放宽为上市柜有价证券、证券投资信托或期货信托基金、中央政府债券及登录柜台买卖黄金现货。

此外，金管会并修正原仅由证券商单向出借有价证券予客户，放宽为证券商得双向与客户、其他办理有价证券借贷业务或信用交易业务之证券商或证券金融事业借入或出借有价证券。

金管会也表示，将放宽证券商出借有价证券予客户，除应向借券客户收取担保品外，亦应由客户提供银行保证；另放宽借券期间展延次数由1次增为2次，每次不超过6个月，最长1年6个月。