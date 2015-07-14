台湾证券：明年起将放宽证券业务借贷款项融通标的及担保品范围--金管会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月14日 - 台湾金管会周二表示，将修正相关法令，以放宽证券商办理证券业务借贷款项融通标的及担保品范围，并扩大证券商办理有价证券借贷业务的券源，修正条文预计自明年起施行，自有资本较多的大型券商可望受惠。
金管会新闻稿并指出，将开放台湾证券投资信托或期货信托基金、公开申购或竞价拍卖认购股票、登录柜台买卖黄金现货皆可为证券业务借贷款项的融通范围。
至于担保品范围，金管会也同步放宽为上市柜有价证券、证券投资信托或期货信托基金、中央政府债券及登录柜台买卖黄金现货。
此外，金管会并修正原仅由证券商单向出借有价证券予客户，放宽为证券商得双向与客户、其他办理有价证券借贷业务或信用交易业务之证券商或证券金融事业借入或出借有价证券。
金管会也表示，将放宽证券商出借有价证券予客户，除应向借券客户收取担保品外，亦应由客户提供银行保证；另放宽借券期间展延次数由1次增为2次，每次不超过6个月，最长1年6个月。
为配合投资人融资融券限额的放宽，金管会对客户单一个股有融通限额将回归证券商自行控管，证券商并应订定内部授信作业及风险控管程序。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”