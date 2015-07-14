希腊政经：独立希腊人党将留在执政联盟，但仅有限支持救助措施

路透雅典7月14日 - 独立希腊人党领导人卡门诺斯(Panos Kammenos)周二承诺，继续支持齐普拉斯政府，但暗示该党只会投票赞成上周末布鲁塞尔峰会召开之前同意的救助措施。独立希腊人党是希腊政府执政联盟中的小党。

卡门诺斯表示，他所在的独立希腊人党将留在执政联盟中，但只会投票赞成峰会之前召开的希腊所有主要政党领导人会议上所同意的措施。

“我们承诺将投票赞成政党领导人会议上决定的措施，只有这些措施，没有其他强加的措施，”他向记者表示。

齐普拉斯所在左翼激进联盟党(Syriza)中的左翼人士也反对改革换现金方案。该方案将在周三进行议会投票，预计将在亲欧盟反对党的支持下获得通过。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)