重温稿-《中国新债预测》10年国债定位略高于二级，地方债高压下需求弱势难改

* 招标品种：财政部10年期固息国债

* 期限及招标金额：300亿元

* 招标时间: 周三(15日)10:35-11:35

* 受访人数: 12位(券商和银行)

* 预测区间: 3.46%-3.57%

* 预测均值: 3.52%

路透上海7月14日 - 中国财政部周三将招标发行300亿元10年期固息国债。路透调查显示，受6月金融数据优于预期及第三批置地方债置换传闻的影响，现券长端收益率今有所上行，尾盘市场情绪更趋谨慎；明日该期新债需求料仍偏弱，利率定位或略高于二级水平，预测均值为3.52%。

“传闻第三批地方债置换要出来，市场可能有点慌，下午10年国债现券收益率上了些，在3.55%位置有gvn成交。不排除明天（招标结果）会比二级高，”上海一券商交易员表示。

上海一银行交易员提到，国债招标或难现今日国开债投标倍数高企的火爆局面，因其300亿元的招标规模较大，交易户参与度也有限；其招标情况很大程度取决于配置户需求，而后者还将持续受到地方债供给的挤出影响。

中国国家开发银行 周二上午招标四期固息增发债，五年和10年期中标收益率稍高于预期，但各期限品种投标倍数均高企，最低的五年期投标倍数也达到3.89倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.5014%。二级市场上，剩余期限近10年的150005券 最新报价为3.56%/3.51%，上日尾盘为3.53%/3.48%。

明日招标新债为今年第16期记账式附息国债，到期一次还本付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。采用混合式招标方式，标的为利率。发行手续费为承销面值的0.1%。