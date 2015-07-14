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市场报道 | 2015年 7月 14日 星期二 17:21 BJT

全球贵金属：7月13日SPDR黄金持仓增0.21%，iShares白银持仓增0.32%

路透7月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五增加0.21%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.32%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,797,327.1 7月13日 22,749,401.3 7月10日 47,925.8 0.21%

iShares 327,593,011.0 7月13日 326,542,412.0 7月10日 1,050,599.0 0.32%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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