表格：沪港通活跃股一览--7月14日

路透香港7月14日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 84.40 45.23 买入成交金额 34.34 24.98 卖出成交金额 50.06 20.25 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 青岛海尔 35,692,663 286,207,302 321,899,965 2 中国平安 92,696,350 221,273,534 313,969,884 3 贵州茅台 169,602,806 116,733,988 286,336,794 4 工商银行 59,182,243 143,083,954 202,266,197 5 浦发银行 50,997,587 125,291,470 176,289,057 6 康美药业 112,448,616 51,457,226 163,905,842 7 招商银行 62,456,332 90,517,670 152,974,002 8 东方明珠 42,488,866 109,825,544 152,314,410 9 中国一重 13,134,958 134,765,766 147,900,724 10 歌华有线 128,615,806 11,964,510 140,580,316 =========================================================================== = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 54,340,192 132,193,896 186,534,088 2 腾讯控股 145,304,880 39,611,150 184,916,030 3 中国平安 149,242,100 18,328,075 167,570,175 4 中国移动 136,711,125 23,098,750 159,809,875 5 辉山乳业 79,149,990 38,305,950 117,455,940 6 复星国际 75,348,830 36,690,320 112,039,150 7 神州数码 63,138,350 33,435,790 96,574,140 8 民生银行 15,003,680 80,504,425 95,508,105 9 阿里影业 38,709,300 54,170,400 92,879,700 10 上海电气 40,504,120 46,468,320 86,972,440 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)