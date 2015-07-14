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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 17:44 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月14日

路透香港7月14日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             84.40                       45.23
 买入成交金额                   34.34                       24.98
 卖出成交金额                   50.06                       20.25
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   青岛海尔       35,692,663    286,207,302     321,899,965
 2                   中国平安       92,696,350    221,273,534     313,969,884
 3                   贵州茅台      169,602,806    116,733,988     286,336,794
 4                   工商银行       59,182,243    143,083,954     202,266,197
 5                   浦发银行       50,997,587    125,291,470     176,289,057
 6                   康美药业      112,448,616     51,457,226     163,905,842
 7                   招商银行       62,456,332     90,517,670     152,974,002
 8                   东方明珠       42,488,866    109,825,544     152,314,410
 9                   中国一重       13,134,958    134,765,766     147,900,724
 10                  歌华有线      128,615,806     11,964,510     140,580,316
            
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 海通证券         54,340,192    132,193,896     186,534,088
 2                 腾讯控股        145,304,880     39,611,150     184,916,030
 3                 中国平安        149,242,100     18,328,075     167,570,175
 4                 中国移动        136,711,125     23,098,750     159,809,875
 5                 辉山乳业         79,149,990     38,305,950     117,455,940
 6                 复星国际         75,348,830     36,690,320     112,039,150
 7                 神州数码         63,138,350     33,435,790      96,574,140
 8                 民生银行         15,003,680     80,504,425      95,508,105
 9                 阿里影业         38,709,300     54,170,400      92,879,700
 10                上海电气         40,504,120     46,468,320      86,972,440
 （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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