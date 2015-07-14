欧洲汇市：英镑走势未受通胀数据影响，关注薪资数据

但英镑对此数据似乎基本无动于衷，英镑兑美元 小涨0.1%，至1.5492。尽管英镑兑欧元 下跌0.2%，至0.7122，但这更多是由欧元全线温和上扬引发。

“预计英镑不会因为该数据而大幅下滑，”法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown称，“市场对明日将公布的薪资数据更感兴趣...主要原因在于薪资数据是未来通胀的先驱信号。”

“英国央行货币政策委员会(MPC)委员已多次表示，他们会忽略暂时偏低通胀数据，将关注重点更多放在薪资数据上。”

英国央行总裁卡尼已表示，随着2014年全球油价大跌完全反映到数据中，今年稍晚物价水平将有望上升，并预计通胀率会在2017年初回到大约2%的目标水准。

定于周三公布的薪资数据料将显示，不包括奖金的薪资实现2009年初以来最大涨幅。 (完)

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