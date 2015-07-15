重温稿-台湾货币市场：资金宽短率仍平稳，但票券商的公司债RP利率略走高

* 资金宽松短率持平，部分银行资金小多 * 短票利率持稳，密切观察月底银行体系超额准备部位多寡 * 票券商公司债附买回利率略走高 记者 罗两莎 路透台北7月14日 - 台湾银行间短率周二持稳。银行资金调度人士表示，今天市场资金 仍是相当充裕，有资金需拆入者很容易拆借到；但亦有部分到期未续拆，致部分银行出现资 金〞小多〞的情况，不过利率持续在低档未变动。 一位大型公股商银资金调度人员说，上周五台湾金融市场因台风来袭休市一天，相较昨 天的混乱情况，今天各项交易虽稍微恢复正常，但仍有许多帐务问题待处理，早上依旧是忙 得人仰马翻。 〞感觉上今天市场上钱还是满多的，早上我们有拆进来，很顺利就拆到了。〞一位大型 公股商银交易员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.405% 0.295-0.420% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.385-0.460% --两周拆款利率区间 0.395-0.435% 0.388-0.530% **短票利率续处低档** 票券公司主管指出，今天利率续处低档，主要是市场资金仍是相当充裕；但将密切注意 银行体系超额准备部位的变化，以及各项经济数据状况，倘若至月底超额准备部位仍维持高 档，表示未来利率还有往下走的空间。 〞今天利率跟昨天一样，因为资金还是一样多，大概是央行在台风假过后让市场资金稍 微宽松一点，让大家比较好调度。〞上述票券公司主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 557%，前日在0.554%；上日成交量123.86亿台币，前日59.42亿台币。 台湾央行周二发行5,784亿台币存单。与今日存单到期金额5,609.00亿相较，存单发行 余额增175亿。 本周余日到期存单金额为：周三2,295.5亿、周四2,911.5亿，及 周五42亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为186亿台币，累积超额准备为918亿台币、加 计前期1%的超额准备2,444亿台币。 **票券商的公司债RP利率稍微走高** 债市附买回(RP)市场方面，票券公司交易员说，由于投信公司仍有赎回的情况，早上市 场资金略紧，因而稍微拉高公司债RP利率，除极短天期维持原水准，其他天期均略往上拉。 〞不只投信比较缺钱，今天大型法人也有资金需求，RP到期不续约，而且金额还不小。 〞大型票券公司交易员说。 但证券商交易员则表示，今天市场资金状况还好，利率没有太大变化。 本周的债券交割有：周二Nomura International Funding交割6,000万美元国际债。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.62%，利率与上日水准相近。 但票券商因在市场承做公债/公司债附买回利率一般略低于证券商，因此在资金稍缺时 对利率较敏感，易有变化。今日大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致维持在原 水准，极短天期利率在0.42%，其余在0.44%-0.45%。 公司债新承做附买回利率方面极短天期仍在0.46%，惟其余稍微拉高在0.53%-0.54%，上 日在0.48-0.50%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所 差异。(完) (审校 高洁如/杨淑祯)