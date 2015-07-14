中国金融：股市波动未触及系统性风险底线，不影响人民币国际化--专家

路透北京7月14日 - 清华大学五道口金融学院副院长周皓表示，中国本轮股市波动并没有触及到系统性风险爆发的底线，也不真正需要央行、财政部采取的诸如2007年类似的措施；此外，本轮资本市场波动不是经济本质原因引起的，而是监管问题所致，因此不影响人民币国际化的进程。

他周一稍晚在清华大学一场学术讲座上并建议，为防止金融系统性风险爆发，可建立以央行为核心的金融稳定委员会，来管理和必要地干预市场。

“目前判断，中国股市即使在之前的最低点也不会发生系统性和区域性金融风险。”他认为。

对于央行救市的逻辑，周皓指出，中国央行7月8日的公告内涵是给出了一个救市与否的底线，即防止系统和区域性的风险爆发；如果达到，央行将提供无限制的流动性，如果没有，央行就不会做。

截至上周三，中国A股市场经历了近半个月的持续大幅下跌，投资者信心极度受挫。沪综指自6月12日触及5,178.191高点以来，累计最大跌幅已逾三成。为稳定市场防范金融风险，国务院各部委更是密集出台多项重量级政策。其中，中国央行指出，积极协助中国证券金融公司通过多种方式获得充足的流动性，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

周皓表示，根据国际救助金融风险的惯例，并没有直接救股市的措施，救市的关键在市场之外而不在场内；如果股市出现问题，保证股市健康发展的方法并不是直接干预股市，而是减少系统重要性金融机构的崩溃、对某市场实施担保、刺激宏观经济等。

对于资本市场波动是否应纳入货币政策框架，他指出，对此发达国家争论多年也没有定论，但在这方面加强市场监管比实施货币政策更具针对性，而且货币政策的力度也太大。

“如果制度机制完善，股市长期看是和中国经济基本面吻合，会非常好的。”他说。

**经济企稳，降息必要性下降**

近段时间中国二季度宏观经济数据将密集公布。周皓认为，中国经济的实际表现比统计数据更好。一般货币政策有半年到18个月的滞后期，前一段较为宽松的货币政策效果到目前开始逐渐体现；去年石油价格下降后，对经济的刺激作用也有一定滞后期；很多简政放权的措施实施，对新企业和就业也有积极贡献。

“这些都是经济增速企稳的潜在依据，估计经济增速在二季度触底复苏，甚至可能好于一季度。”他表示，未来降息已经不太有必要，今后货币政策将主要降准次要降息。

央行今日稍早公布数据显示，从M2到新增信贷，中国6月份多项金融数据均优于预期。不过考虑到经济增长压力未减，货币政策宽松基调一时难以转向，下半年仍有望继续出台降息、降准等措施。

中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。

对于正在加速推进的金融改革，周皓认为，中国利率市场化80%的条件已经具备，若时机成熟，可能在今年内完成，中国银行业实施利率市场化的基础已经建立。