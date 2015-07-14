中国个股：兴业银行完成第二期130亿元优先股发行，股息率降至5.40%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月14日 - 中国股份制银行--兴业银行 周二公告称，已完成第二期优先股的发行，本次发行金额与首期相同，仍为130亿元人民币，股息率则从首期的6%降至5.40%；本次发行优先股募集资金仍全部用于补充一级资本。
刊登在上海证券交易所的公告显示，此次发行对象中包括12家机构投资者，以保险、基金及信托公司为主。
兴业银行此前获准发行不超过2.6亿股优先股，募集资金不超过260亿元，其中2014年12月已完成首期1.3亿股优先股的发行，募资130亿元。
按发行条款，兴业银行的优先股每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同，按照股息率=基准利率+基本利差，基准利率为缴款截止日前20个交易日中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中，五年期国债到期收益率算术平均值，即3.25%；基本利差为第一个计息周期的股息率扣除基准利率部分，即2.15%，基本利差确定后不再调整。
兴业银行周二收报17.17元，跌2.33%，过去一个月累计下滑12.27%。(完)
参看细节，请点击上证所网站 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”