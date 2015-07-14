中国个股：兴业银行完成第二期130亿元优先股发行，股息率降至5.40%

路透上海7月14日 - 中国股份制银行--兴业银行 周二公告称，已完成第二期优先股的发行，本次发行金额与首期相同，仍为130亿元人民币，股息率则从首期的6%降至5.40%；本次发行优先股募集资金仍全部用于补充一级资本。

刊登在上海证券交易所的公告显示，此次发行对象中包括12家机构投资者，以保险、基金及信托公司为主。

兴业银行此前获准发行不超过2.6亿股优先股，募集资金不超过260亿元，其中2014年12月已完成首期1.3亿股优先股的发行，募资130亿元。

按发行条款，兴业银行的优先股每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同，按照股息率=基准利率+基本利差，基准利率为缴款截止日前20个交易日中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中，五年期国债到期收益率算术平均值，即3.25%；基本利差为第一个计息周期的股息率扣除基准利率部分，即2.15%，基本利差确定后不再调整。

兴业银行周二收报17.17元，跌2.33%，过去一个月累计下滑12.27%。(完)

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