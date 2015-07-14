离岸人民币：台湾金管会将开放投资型保单连结国际债券，包括宝岛债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月14日 - 台湾金管会周二称，因应业者建议，将开放投资型保单连结国际债券，包含宝岛债在内，以利投资型保单连结投资标的更趋多样化，草案已修订完成，近期即可完成行政程序正式上路。
金管会保险局副局长张玉煇对路透指出，为利保险公司联系及办理相关业务，所连结的国际债券发行或保证机构应在台设有分公司或子公司，及信评等级在A-以上。
但金管会官员也表示，若发行单位为大陆金融机构，仍受限于专业投资人的限制，并不在此次开放之列。
目前开放连结的国际债券有人民币、美元、英镑、欧元、澳币、纽币、港币、新币、加币、日圆等10种计价币别。
此外，金管会并增订办理实物给付型保险业务规范，待近期完成发布程序，届时人身保险业即可依规定送审实物给付型保险商品，而投资型保险商品亦可连结国际债券。(完)
台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”