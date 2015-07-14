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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 19:16 BJT

东南亚股市：多数走高，泰国银行股在公布业绩之前走软

涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   387.75    -0.37   -0.09  
 -5.60   410.77
    新加坡                   3316.50     5.28   +0.16  
 -1.45  3365.15
    马来西亚                  1721.10     4.99   +0.29  
 -2.28  1761.25
    泰国                      1488.40    -2.25   -0.15  
 -0.62  1497.67
    印尼                      4901.81     7.89   +0.16  
 -6.22  5226.95
    菲律宾                     7538.76    42.43   +0.57  
 +4.26  7230.57
    越南                        638.69     4.63   +0.73  
+17.06   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王颖；审校 王洋)

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