更正-东南亚股市：多数走高，泰国银行股在公布业绩之前走软

(更正：因译文有误，第四段应为“符合市场预期”，而非“如看市场预 期”。最后一段应为“净流入3.40亿披索”，而非“净利润3.40亿披索” ) 路透曼谷7月14日 - 多数东南亚股市周二走高，因希腊救助协议继续 吸引投资者建仓，但泰国股市结束连续三日涨势，银行业股在公布业绩之 前表现疲软。 泰国股市 跌0.15%。包括盘谷银行 、泰国汇商银行<S CB.BK>、泰京银行 在内的大型银行股跌幅均接近2%，领跌MSCI泰 国指数 。 泰国银行业将于本周至下周公布第二季度业绩。券商表示，在经济疲 弱以及上季业绩不佳的情况下，银行拨备支出料将增加。 印尼股市 仅涨0.2%，之前印尼央行维持指标利率在7.50%不变 ，符合市场预期。新加坡股市 涨幅收窄，之前新加坡公布第二季 度经济萎缩。 主要股市成交量低于30日均值，外资流入温和。证交所数据显示，马 来西亚股市 资金净流入为2,724万马币(720万美元)，菲律宾股市< .PSI>净流入3.40亿披索(750万美元)。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 387.75 -0.37 -0.09 -5.60 410.77 新加坡 3316.50 5.28 +0.16 -1.45 3365.15 马来西亚 1721.10 4.99 +0.29 -2.28 1761.25 泰国 1488.40 -2.25 -0.15 -0.62 1497.67 印尼 4901.81 7.89 +0.16 -6.22 5226.95 菲律宾 7538.76 42.43 +0.57 +4.26 7230.57 越南 638.69 4.63 +0.73 +17.06 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王颖；审校 王洋)