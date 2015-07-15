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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 10:23 BJT

更正-东南亚股市：多数走高，泰国银行股在公布业绩之前走软

(更正：因译文有误，第四段应为“符合市场预期”，而非“如看市场预
期”。最后一段应为“净流入3.40亿披索”，而非“净利润3.40亿披索”
)
    路透曼谷7月14日 - 多数东南亚股市周二走高，因希腊救助协议继续
吸引投资者建仓，但泰国股市结束连续三日涨势，银行业股在公布业绩之
前表现疲软。
    
    泰国股市 跌0.15%。包括盘谷银行 、泰国汇商银行<S
CB.BK>、泰京银行 在内的大型银行股跌幅均接近2%，领跌MSCI泰
国指数 。
    
    泰国银行业将于本周至下周公布第二季度业绩。券商表示，在经济疲
弱以及上季业绩不佳的情况下，银行拨备支出料将增加。
    
    印尼股市 仅涨0.2%，之前印尼央行维持指标利率在7.50%不变
，符合市场预期。新加坡股市 涨幅收窄，之前新加坡公布第二季
度经济萎缩。
    
    主要股市成交量低于30日均值，外资流入温和。证交所数据显示，马
来西亚股市 资金净流入为2,724万马币(720万美元)，菲律宾股市<
.PSI>净流入3.40亿披索(750万美元)。

                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   387.75    -0.37   -0.09  
 -5.60   410.77
    新加坡                   3316.50     5.28   +0.16  
 -1.45  3365.15
    马来西亚                  1721.10     4.99   +0.29  
 -2.28  1761.25
    泰国                      1488.40    -2.25   -0.15  
 -0.62  1497.67
    印尼                      4901.81     7.89   +0.16  
 -6.22  5226.95
    菲律宾                     7538.76    42.43   +0.57  
 +4.26  7230.57
    越南                        638.69     4.63   +0.73  
+17.06   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王颖；审校 王洋)

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