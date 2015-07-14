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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 20:45 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至六个月低点，因供应持续高企

路透新加坡7月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至六个月最低每吨
60.98美元，受供应持续过剩打压。
    
    交易员称，亚洲地区连续第五个月面临过量供应的狂轰滥炸，下个月
将有来自西方的190万吨石脑油到岸，包括自欧洲和地中海的供给。
    
    路透数据显示，这个来自西方的石脑油流入量与本月相近，比2014年
月均水平高出近19%。
    
    疲软的基本面进一步打击现货价格，韩国LG化学购买22,500-27,500
吨石脑油，船期在8月下半月，成本加运费价格(到岸价)较日本报价每吨
贴水5美元左右。
    
    相比之下，LG化学7月6日购买的8月下半月船货到岸价则为较日本报
价贴水2美元。
    
    “抵达亚洲的西方船货数量持续高企，几个月以来一直在每月180万
吨左右或更多，”一名交易员表示。
    
    “我预计高供应状况将一直持续到9月份，因为部分8月船货必须延展
到9月。”
    
    
    **汽油价差下跌**
    
    亚洲汽油裂解价差下跌，触及四个交易日低点每桶16.73每月；但今
年汽油裂解利润率基本超过其他成品油。
    
    交易员称，今年中国和印度汽油需求料将保持强劲，中国出口可能减
少。中国是汽油净出口国。
    
    业内人士称，中国已经公布第三轮汽油出口配额。
    
    新加坡现货市场上只有一笔交易达成。维多从BP购买一批95号汽油船
货，船期在7月29日-8月2日，每桶76.98美元。(完)
  
 (编译 王颖；审校 王洋)

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