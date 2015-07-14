国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至六个月低点，因供应持续高企

路透新加坡7月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至六个月最低每吨 60.98美元，受供应持续过剩打压。 交易员称，亚洲地区连续第五个月面临过量供应的狂轰滥炸，下个月 将有来自西方的190万吨石脑油到岸，包括自欧洲和地中海的供给。 路透数据显示，这个来自西方的石脑油流入量与本月相近，比2014年 月均水平高出近19%。 疲软的基本面进一步打击现货价格，韩国LG化学购买22,500-27,500 吨石脑油，船期在8月下半月，成本加运费价格(到岸价)较日本报价每吨 贴水5美元左右。 相比之下，LG化学7月6日购买的8月下半月船货到岸价则为较日本报 价贴水2美元。 “抵达亚洲的西方船货数量持续高企，几个月以来一直在每月180万 吨左右或更多，”一名交易员表示。 “我预计高供应状况将一直持续到9月份，因为部分8月船货必须延展 到9月。” **汽油价差下跌** 亚洲汽油裂解价差下跌，触及四个交易日低点每桶16.73每月；但今 年汽油裂解利润率基本超过其他成品油。 交易员称，今年中国和印度汽油需求料将保持强劲，中国出口可能减 少。中国是汽油净出口国。 业内人士称，中国已经公布第三轮汽油出口配额。 新加坡现货市场上只有一笔交易达成。维多从BP购买一批95号汽油船 货，船期在7月29日-8月2日，每桶76.98美元。(完) (编译 王颖；审校 王洋)