国际油市：更多柴油供给涌向亚洲市场，但需求仍旧低迷

路透新加坡7月14日 - 行业消息人士周二称，来自中国和沙特的更多现货供给对已经供过于求的市场构成了压力，而几个主要的进口国需求都低迷。

沙特阿美旗下的Aramco Trading Company求售210万桶7月末船期的柴油。所有三笔船货都从延布(Yanbu)装船，装运地是新设立的延布Aramco Sinopec Refining Co(Yasref)，该公司是沙特阿美同中石化的合资公司。

Yasref在6月末达到满负荷生产，预计将加快柴油和汽油的出口。

消息人士称，大连西太平洋石油化工有限公司招标出售第二笔8月柴油船货。

知情人士称，中国当局调降了允许国内炼厂今年出口油品的速度，调降幅度为40%。

消息人士称中石化和中石油今年获得了额外340万吨的油品出口配额，低于第二季的560万吨和第一季的975万吨。

新加坡现货市场上，有四笔航煤交易达成，两笔柴油交易达成。

兴隆以每桶较新加坡7月29日-8月4日平均报价贴水1.50美元的价格，从BP购入10万桶7月29日-8月2日的航煤。

兴隆以每桶较新加坡8月6日-14日平均报价贴水1.30美元的价格，从BP购入10万桶8月3-7日的航煤。

来宝集团以每桶较新加坡8月6-14日平均报价贴水1.30美元的价格，从BP购入10万桶8月9-13日的航煤。

托克以每桶较新加坡7月29日-31日平均报价贴水1.10美元的价格，从壳牌购入10万桶7月29日-8月2日的航煤。

壳牌以每桶较新加坡7月27-31日平均报价升水2.90美元的价格，向维多出售25万桶含硫10ppm、船期为7月29日-8月2日的柴油。

维多以每桶较新加坡报价贴水0.90美元的价格，从中石油购入含硫500ppm、船期为7月30日-8月3日的柴油。(完)

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