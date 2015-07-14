马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日上涨，受空头回补和大豆坚挺支撑

路透新德里7月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四日上涨，受假期前空头回补和芝加哥大豆期货走坚的支撑。

芝加哥大豆期货上涨0.55%，因美国的作物条件稍稍恶化。

成交量为18,773口，比通常要高。本周开斋节之前的成交量预计会维持迟滞。

一位在吉隆坡的经纪人说：“开斋节前有大量的空头回补...大多数压榨厂将关闭七天。此外，还有CBOT市场上涨的带动，后者上涨是因为对冲基金转而做多玉米和大豆期货。”