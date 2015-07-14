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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 20:27 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日上涨，受空头回补和大豆坚挺支撑

路透新德里7月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四日上涨，受假期前空头回补和芝加哥大豆期货走坚的支撑。

芝加哥大豆期货上涨0.55%，因美国的作物条件稍稍恶化。

马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 涨0.14%，或3马币(林吉特)，收报每吨2,204马币。

成交量为18,773口，比通常要高。本周开斋节之前的成交量预计会维持迟滞。

一位在吉隆坡的经纪人说：“开斋节前有大量的空头回补...大多数压榨厂将关闭七天。此外，还有CBOT市场上涨的带动，后者上涨是因为对冲基金转而做多玉米和大豆期货。”

美国8月豆油期货 下跌0.37%，而大商所主力豆油期货 上涨1.27%。

不过棕榈油涨势可能面临阻力，因需求迟缓和产量上升。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)

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