马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日上涨，受空头回补和大豆坚挺支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新德里7月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四日上涨，受假期前空头回补和芝加哥大豆期货走坚的支撑。
芝加哥大豆期货上涨0.55%，因美国的作物条件稍稍恶化。
马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 涨0.14%，或3马币(林吉特)，收报每吨2,204马币。
成交量为18,773口，比通常要高。本周开斋节之前的成交量预计会维持迟滞。
一位在吉隆坡的经纪人说：“开斋节前有大量的空头回补...大多数压榨厂将关闭七天。此外，还有CBOT市场上涨的带动，后者上涨是因为对冲基金转而做多玉米和大豆期货。”
美国8月豆油期货 下跌0.37%，而大商所主力豆油期货 上涨1.27%。
不过棕榈油涨势可能面临阻力，因需求迟缓和产量上升。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”