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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 20:59 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货供应增加或将使价差承压

路透新加坡7月14日 - 交易员周二表示，虽然从西方运抵新加坡的燃
料油减少，近期供应料将下降，但年底供应还会增加并给价差带来压力。
    
    中国石油行业协会表示，政府已初步批准山东独立炼油商利津石油化
工厂有限公司每年进口350万吨石油的配额，相当于每日进口70,000桶。
    
    中国政府已承诺开放原油进口业务，该业务一直以来被国有石油巨头
中国石化和中国石油控制。
    
    根据国家发展和改革委员会2月公布的新规，小型独立炼油厂在满足
一定环保条件的情况下可获得原油进口许可，这些环保条件包括关闭老旧
和污染严重的炼油产能。
    
    业内人士表示，这可能将给对中国的燃料油出口带来压力，特别是明
年。
    
    业内消息人士称，台湾中油公司可能有两批0.3%的含硫燃料油船货，
较新加坡报价每吨溢价60-65美分；有三批0.5%的含硫燃料油船货，每吨
溢价低于55美分。
    
    台湾中油公司7月总共购买五批中等规模低硫燃料油船货，包括现货
和长单，高于该公司夏季通常在四至五批船货的每月进口量。
    
    今日有两笔现货交易达成。
    
    道达尔向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月1-12日，价格较
新加坡报价每吨贴水1.75美元。
    
    卢克石油向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月6-10日，价格
与7月新加坡报价持平。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王颖；审校 王洋)

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