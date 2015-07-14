国际油市：亚洲燃料油现货供应增加或将使价差承压

路透新加坡7月14日 - 交易员周二表示，虽然从西方运抵新加坡的燃 料油减少，近期供应料将下降，但年底供应还会增加并给价差带来压力。 中国石油行业协会表示，政府已初步批准山东独立炼油商利津石油化 工厂有限公司每年进口350万吨石油的配额，相当于每日进口70,000桶。 中国政府已承诺开放原油进口业务，该业务一直以来被国有石油巨头 中国石化和中国石油控制。 根据国家发展和改革委员会2月公布的新规，小型独立炼油厂在满足 一定环保条件的情况下可获得原油进口许可，这些环保条件包括关闭老旧 和污染严重的炼油产能。 业内人士表示，这可能将给对中国的燃料油出口带来压力，特别是明 年。 业内消息人士称，台湾中油公司可能有两批0.3%的含硫燃料油船货， 较新加坡报价每吨溢价60-65美分；有三批0.5%的含硫燃料油船货，每吨 溢价低于55美分。 台湾中油公司7月总共购买五批中等规模低硫燃料油船货，包括现货 和长单，高于该公司夏季通常在四至五批船货的每月进口量。 今日有两笔现货交易达成。 道达尔向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月1-12日，价格较 新加坡报价每吨贴水1.75美元。 卢克石油向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月6-10日，价格 与7月新加坡报价持平。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 王洋)