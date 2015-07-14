欧元债市：德债收益率下滑，市场焦点转向油价下跌和美国数据

* 数据显示欧洲未能摆脱通缩忧虑

* 美国零售销售数据疲弱，扶助拉低核心欧债收益率

* 希腊协议实施风险令投资者保持谨慎

路透伦敦7月14日 - 德国公债收益率(殖利率)周二下滑，此前伊朗达成核协议令油价下跌，且美国零售销售数令市场进一步臆测美国经济成长温和可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟升息。

伊朗达成核协议后油价下挫近2%，之后回稳。该协议将促使西方国家取消对伊朗的制裁，逐步让伊朗向已供应过多的全球油市出口石油。

能源价格面临进一步压力，因数据显示欧洲未能摆脱通缩威胁，英国通胀率持平，德国和意大利通胀率只勉强小升。

一项反映欧元区市场对长期通胀预期的指标 在周一的1.83%降至1.81%。

金融市场仍然表现谨慎，因希腊还需要扫除障碍，以获得欧元区提供的金援，避免破产。救助协议条款促使希腊总理齐普拉斯放弃结束撙节举措的承诺，可能使希腊政府出现分裂。希腊议会周三将投票，令经济改革举措生效。

10年期德债收益率 下挫2.5个基点，报0.84%，其他最高评级的欧债收益率下滑2-4个基点不等。美国10年期公债 收益率下跌2个基点，报2.41%。

“希腊还存在能否实施经济改革的风险，这是欧债的一个支撑因素，但大部份投资者选择向前看，”德国商业银行策略师David Schnautz说。

“有关伊朗情势的讲法和伊朗核协议及其对能源价格的影响显然是欧债的另一个支撑因素。还有美国零售销售数据，这三个因素均支持市场。”

在较低评级的欧元区公债中，10年期意大利公债 收益率下滑4个基点，报2.083%。10年期西班牙公债收益率持平在2.11%，周四西班牙将标售125亿欧元公债。

希腊10年期公债 收益率上扬48个基点，报12.50%。