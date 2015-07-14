更正-金属期市：期铜下跌，因担心希腊救助协议和供应过多

(更正：因英文原文有误，倒数第二段期镍收盘价应为“11,620美元”，非“11,555美元”)

* LME六种金属库存中有四种增加

* 铅库存急增29%，拖累价格大跌

路透伦敦7月14日 - 铜和部分其他基本金属周二下跌，因希腊债务协议仍存在不确定性，且库存增加，令供应过剩忧虑加重。

伦敦金属交易所(LME)基本金属市场周一大涨，因希腊和债权人达成救助协议。不过，希腊总理须在不足48小时内游说议会通过一系列有利金融市场的经济改革，并平息希腊强硬派的任何异议。

“昨日市场释然上涨，但现在人们冷静下来，认识到希腊还面临多重障碍，”法国巴黎银行金属分析师Stephen Briggs表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.5%，报每桶5,565美元。铜价上周降至六年低位每吨5,240美元。

LME数据显示，六种金属库存中有四种增加，其中包括铜，使市场压力增加。

“铜基本面不是很好。需求仅缓慢增长，采矿业活动正在经历一轮小热潮，市场供过于求，”Briggs说。

“如果中国不准备吸纳这些库存，无论是国储局，抑或是用作融资交易，这些库存将会出现在某些地方。我预计，一旦需求疲弱，库存增长的情况本季将持续出现。”

期铅 下跌0.2%，收报每吨1,840美元，从日内低位1,808.50反弹，此前LME数据显示铅库存急增29%，或49,625吨。

期铅周一急升3%，此前LME数据显示一实体控制40-50% LME铅库存，但周二有合约交割，缓解对潜在供应短缺的担忧。

LME期镍 收跌1.1%，报每吨11,620美元，回吐部份上日录得4.2%的涨幅。