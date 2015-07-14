更正-金属期市：期铜下跌，因担心希腊救助协议和供应过多

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因英文原文有误，倒数第二段期镍收盘价应为“11,620美元”，非“11,555美元”)
* LME六种金属库存中有四种增加
* 铅库存急增29%，拖累价格大跌
路透伦敦7月14日 - 铜和部分其他基本金属周二下跌，因希腊债务协议仍存在不确定性，且库存增加，令供应过剩忧虑加重。
伦敦金属交易所(LME)基本金属市场周一大涨，因希腊和债权人达成救助协议。不过，希腊总理须在不足48小时内游说议会通过一系列有利金融市场的经济改革，并平息希腊强硬派的任何异议。
“昨日市场释然上涨，但现在人们冷静下来，认识到希腊还面临多重障碍，”法国巴黎银行金属分析师Stephen Briggs表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.5%，报每桶5,565美元。铜价上周降至六年低位每吨5,240美元。
LME数据显示，六种金属库存中有四种增加，其中包括铜，使市场压力增加。
“铜基本面不是很好。需求仅缓慢增长，采矿业活动正在经历一轮小热潮，市场供过于求，”Briggs说。
“如果中国不准备吸纳这些库存，无论是国储局，抑或是用作融资交易，这些库存将会出现在某些地方。我预计，一旦需求疲弱，库存增长的情况本季将持续出现。”
期铅 下跌0.2%，收报每吨1,840美元，从日内低位1,808.50反弹，此前LME数据显示铅库存急增29%，或49,625吨。
期铅周一急升3%，此前LME数据显示一实体控制40-50% LME铅库存，但周二有合约交割，缓解对潜在供应短缺的担忧。
LME期镍 收跌1.1%，报每吨11,620美元，回吐部份上日录得4.2%的涨幅。
期铝 收跌0.4%，报每吨1,707美元。期锌 收涨0.1%，报2,054美元。期锡 收涨0.6%，报14,745美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”