美国股市：连涨第四日，因能源股攀升

* 油价稍早下跌后反弹

* 推特下滑，此前有关收购的报道据称是假消息

* 摩根大通获利好于预期，富国营收不及预估

* 道指上涨0.42%，标普500指数升0.45%，Nasdaq指数涨0.66%

路透7月14日 - 美国股市周二连涨第四日，为1月以来最长升势，因油价从早盘跌势中反弹提振能源股。

油价周二收高，扭转稍早跌势，因投资人意识到伊朗同六大国达成的核协议将不会马上解除对伊朗原油出口的限制。

“重大消息显然来自油市，以及伊朗达成核协议的事实，”UBS Wealth Management Americas资深股市策略师David Lefkowitz说。

“坦白说，(核协议)将给原油供应将造成怎样的实际影响还有很多不确定性。”

标普能源股指数 上涨0.8%，由艾克森美孚(Exxon Mobil)领涨，该股上涨0.8%，报83.11美元。布兰特原油期货 收高1.1%，报每桶58.51美元。美国原油期货 收高0.84美元，报53.04美元。

股市普涨，标普500指数10大类股中有九种上涨，医疗保健类股 上涨1%，升幅最大。Nasdaq生物科技指数 跳升超过2%，在三周内第二次触及纪录高位。

道琼工业指数 升75.90点，或0.42%，至18,053.58点；标准普尔500指数 上扬9.35点，或0.45%，至2,108.95点；Nasdaq指数 上涨33.38点，或0.66%，至5,104.89点。

随着越来越多的美国企业发布业绩，投资者焦点从希腊债务危机和中国股市巨震转向美国企业盈利的消息。

根据汤森路透的预估，预计美国企业第二季营收降幅是近六年来最大。企业盈利下降2.8%。

摩根大通 和富国银行 公布季度业绩后股价上涨，提振金融股 攀升0.4%。摩根大通上扬1.4%，报69.04美元，富国银行攀升0.9%，报57.25美元。

推特 跳升最多8.5%，此前有报导称，推特收到310亿美元收购提议。据说这则报导来自彭博资讯。彭博和推特均表示，上述报导是假消息。推特股价收高0.9%，报36.72美元。

美光 跳升最多12.7%，报19.84美元，是升幅最大的标普500指数成份股。据知情消息人士称，由中国政府支持的清华紫光集团准备斥资230亿美元收购美国记忆体大厂美光。若收购事宜进展顺利，这将成为中国历来最大一宗美国企业并购案。

成交清淡，根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约55亿股，远低于本月迄今日成交均值68亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,934和1,089家；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,769和1,032家。

有44只标普500指数成份股触及52周新高，2只触及新低；有137只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)