《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月14日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 81.50 -0.36 -0.44 1741450
京东 33.92 +0.02 +0.06 5304570
新浪 45.08 -0.28 -0.62 1646749
搜狐 47.61 +0.17 +0.36 448807
网易 145.21 +4.17 +2.96 1168848
百度 191.28 -1.99 -1.03 1772494
台湾
台湾积体电路 22.80 -0.06 -0.26 2300390
联电 1.98 +0.05 -1.98 332337
日月光 6.58 +0.04 +0.61 151016
矽品精密 7.27 +0.06 +0.83 398937
和信超媒体 0.73 +0.02 +3.25 25513
友达 4.17 -0.03 -0.71 239295
中华电信 30.48 +0.16 +0.54 46223
台湾国际航电 46.40 +0.03 +0.06 1459833
香港
中国移动 61.88 +0.42 +0.68 260013
中国联通 14.43 -0.29 -1.97 170979
中国电信 56.44 -0.17 -0.30 14290
中芯国际 5.00 +0.00 +0.00 9165
电讯盈科 5.75 +0.09 +1.59 5140
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”