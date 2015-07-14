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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.50 -0.36 -0.44 1741450

京东 33.92 +0.02 +0.06 5304570

新浪 45.08 -0.28 -0.62 1646749

搜狐 47.61 +0.17 +0.36 448807

网易 145.21 +4.17 +2.96 1168848

百度 191.28 -1.99 -1.03 1772494

台湾

台湾积体电路 22.80 -0.06 -0.26 2300390

联电 1.98 +0.05 -1.98 332337

日月光 6.58 +0.04 +0.61 151016

矽品精密 7.27 +0.06 +0.83 398937

和信超媒体 0.73 +0.02 +3.25 25513

友达 4.17 -0.03 -0.71 239295

中华电信 30.48 +0.16 +0.54 46223

台湾国际航电 46.40 +0.03 +0.06 1459833

香港

中国移动 61.88 +0.42 +0.68 260013

中国联通 14.43 -0.29 -1.97 170979

中国电信 56.44 -0.17 -0.30 14290

中芯国际 5.00 +0.00 +0.00 9165

电讯盈科 5.75 +0.09 +1.59 5140

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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